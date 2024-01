Auf die Frage, ob man den CO2-Ausstoss der Luftfahrt in der Schweiz einfach hinnehmen müsse, meinte er: «Nein, keinesfalls. Vor zwanzig Jahren hat man das Thema in der Luftfahrt ignoriert. Das hat sich völlig verändert. Wir engagieren uns bei Synhelion, einer Schweizer Firma, die an synthetischem, CO2-neutralem Treibstoff forscht. Am Boden wollen wir unsere Gebäude CO2-neutral kühlen. Da investieren wir einiges.»