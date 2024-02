Zumeist Wachstum in Südamerika

Weiter machte der Flughafen Zürich auch Angaben zu Entwicklungen an südamerikanischen Flughäfen, an welchen er beteiligt ist. So ist im Januar beispielsweise die Zahl der Passagiere im brasilianischen Florianópolis um 10 Prozent auf 459'031, jene in Antofagasta in Chile um ein Fünftel auf 242'068 und im peruanischen Iquique um 8 Prozent auf 177'750 gestiegen.