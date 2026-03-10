Tieferer Gewinn wegen höherer Kosten erwartet

Allerdings dürfte der Konzerngewinn tiefer ausfallen, was unter anderem mit Kosten im Zusammenhang mit der Eröffnung des neuen Flughafen Noida in Indien begründet wird. Der Projektstart hatte sich zuletzt verzögert; am vergangenen Freitag erhielt die Betreibergesellschaft jedoch die entsprechende Betriebslizenz.