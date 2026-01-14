Ganz überraschend kommt der Rekord nicht. Nachdem der Passagierrekord im Jahr 2024 noch ganz knapp verfehlt wurde, gab es 2025 in jedem Monat ein Wachstum bei den Passagierzahlen. Entsprechend hatte das Flughafen-Management schon früh im Jahr das Ziel von einem Rekordwert von «rund 32 Millionen» kommuniziert, welches nun übertroffen wurde.