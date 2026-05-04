Auch der Wert von vor der Coronakrise wurde auf Monatssicht erstmals in diesem Jahr übertroffen. In den ersten vier Monaten 2026 summierten sich die Flugbewegungen auf 78'643 und lagen damit 3,8 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert. Zum Niveau von 2019 fehlen damit aber noch 3,3 Prozent.