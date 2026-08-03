Insgesamt wurden im Juli 26'129 Starts und Landungen gezählt. Das sind 4,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur AWP vom Montag zeigt. Bereits im ersten Halbjahr 2026 war die Zahl der Flugbewegungen gegenüber der Vorjahresperiode um 3,8 Prozent gestiegen.