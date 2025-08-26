Prognosen erhöht

Für das laufende Jahr zeigte sich der Flughafenbetreiber denn auch etwas zuversichtlicher als noch im Frühjahr. Das Management rechnet weiterhin damit, dass 2025 mit «rund» 32 Millionen Passagieren erstmals der Passagierrekord von 31,5 Millionen aus dem Jahr 2019 übertroffen wird. Im vergangenen Jahr waren es 31,2 Millionen. Im Monat Juli seien dabei sowohl auf Tages- wie auf Monatssicht neue Höchstwerte erzielt worden, ergänzte Brosi.