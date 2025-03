Insgesamt verzeichnete der Flughafen Zürich im Februar 17'248 Starts und Landungen, was einem Plus von 2,5 Prozent zum Vorjahresmonat entspricht, wie eine Auswertung von AWP Data zeigt. Das Plus wäre bereinigt noch deutlicher ausgefallen, da im Schaltjahr 2024 ein Tag mehr berücksichtigt wurde. Bereits im Januar hatten die Flugbewegungen gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent zugelegt.