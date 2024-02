Während Büroflächen, Restaurants und Hotels jeweils gut belegt seien, brauche es bei den Läden «gewisse Anpassungen». «Der Circle soll noch stärker ein Business-Hub, ein Campus sein», so die Immobilienchefin des Flughafens in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit CH Media. «Die Flächen in den Gassen, die für bekannte Marken vorgesehen waren, könnten künftig an Firmen vermietet werden, die zum Beispiel ihre Innovationen und ihre Produkte im Erdgeschoss dem Publikum präsentieren.»