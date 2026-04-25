Diese erhebliche ‌Kostendifferenz unterstreiche den strukturellen Wettbewerbsnachteil deutscher ​Flughäfen im internationalen Vergleich, so die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV). Dies schlage sich in der Entwicklung der europäischen Flughäfen nieder. Der Luftverkehr wachse in vielen Ländern stark, während er in Deutschland fast stagniere. Die Diskussion um angeblich steigende Flughafenentgelte ‌greife zu kurz. Diese lägen im unteren europäischen Durchschnitt und machten nur einen vergleichsweise kleinen Anteil an den Gesamtkosten einer Airline aus. Zu den Standortkosten zählen laut ​dem Verband neben den Flughafenentgelten unter anderem auch die Luftverkehrssteuer ​und Gebühren.