Der Flughafenverband ADV schlägt wegen des Ryanair-Rückzugs in Berlin Alarm für den gesamten Luftverkehrsstandort Deutschland. «Die angekündigte deutliche Reduzierung des Angebots am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) zeigt exemplarisch, unter welchem Druck Airlines in Deutschland stehen – und welche strukturellen Wettbewerbsnachteile bestehen», erklärte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel am Samstag. Dabei liege das eigentliche Problem nicht bei den Flughafenentgelten, sondern bei den Standortkosten in Deutschland.
Diese erhebliche Kostendifferenz unterstreiche den strukturellen Wettbewerbsnachteil deutscher Flughäfen im internationalen Vergleich, so die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV). Dies schlage sich in der Entwicklung der europäischen Flughäfen nieder. Der Luftverkehr wachse in vielen Ländern stark, während er in Deutschland fast stagniere. Die Diskussion um angeblich steigende Flughafenentgelte greife zu kurz. Diese lägen im unteren europäischen Durchschnitt und machten nur einen vergleichsweise kleinen Anteil an den Gesamtkosten einer Airline aus. Zu den Standortkosten zählen laut dem Verband neben den Flughafenentgelten unter anderem auch die Luftverkehrssteuer und Gebühren.
«Wenn Deutschland im internationalen Luftverkehr mithalten will, braucht es dringend eine nachhaltige Kehrtwende bei den staatlich bedingten Standortkosten», so Beisel. Die Entscheidung von Ryanair sei kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines strukturellen Problems. Der ADV forderte Entlastung bei Abgaben und Gebühren und insbesondere die Abschaffung der Luftverkehrssteuer.
Der irische Billigflieger Ryanair hatte am Freitag angekündigt, sein Flugprogramm in Deutschland erneut auszudünnen und dies wie zuletzt mit zu hohen Standortkosten begründet. Man werde für den Winterflugplan die Zahl der Flüge von und nach Berlin um 50 Prozent verringern, sagte Airline-Manager Eddie Wilson. Alle sieben in Berlin stationierten Flugzeuge sollen dann auf kostengünstigere Staaten verlagert werden, etwa Schweden, die Slowakei, Albanien oder Italien. Das Verkehrsaufkommen von Ryanair in Berlin werde sich 2027 auf rund 2,5 Millionen Passagiere etwa halbieren.
(Reuters)