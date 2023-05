Der Flug von Schweden nach Nord-Makedonien, für den Nikoleta Dodova ihrer Mutter und ihrer Nichte im vergangenen Jahr Tickets gekauft hatte, wurde annulliert. Die beiden landeten letztendlich an einem Flughafen in zweistündiger Entfernung von ihrem geplanten Ziel. Die Fluglinie Wizzair schulde Dodova eine Entschädigung in Höhe von 800 Euro, entschied Schwedens nationale Verbraucherschlichtungsstelle. Bis heute wartet Dodova auf das ihr zustehende Geld. "Wenn sie nicht zahlen, halten sie sich nicht an das Gesetz", sagte Dodova.