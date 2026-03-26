Für Flüge im Juni liegen die Preise auf sieben stark frequentierten Routen zwischen dem asiatisch-pazifischen Raum und Europa im Schnitt rund 70 Prozent über dem Vorjahresniveau. Das zeigt eine Analyse von Alton auf Basis von Daten des Analyseunternehmens Cirium und Online-Reiseportalen. Ein Ticket von Sydney nach London kostet derzeit im Durchschnitt mehr als 1500 Dollar und damit etwa doppelt so viel wie vor einem Jahr. In den Preisen enthalten sind Direktflüge, Verbindungen mit einem Zwischenstopp sowie Routen über Drehkreuze im Golf. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Selbst im Oktober dürften die Preise noch etwa 30 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen.