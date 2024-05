Das Unternehmen aus Oberpfaffenhofen bei München will einen Kredit der staatlichen Förderbank über mindestens 100 Millionen Euro, um sein senkrecht startendes Flugtaxi zur Serienreife zu entwickeln und zu bauen, wie es am Mittwoch mitteilte. Im Auftrag der Bundesregierung und des Freistaats Bayern soll die KfW nun zunächst in einer eingehenden Unternehmensprüfung («due diligence») herausfinden, ob Lilium förderungswürdig und das Geschäftsmodell tragfähig ist. Das sei die Voraussetzung für Bürgschaften von Bund und Land, erklärte Lilium. Wie hoch der KfW-Kredit letztlich ausfällt, sei offen.