Das Unternehmen meldete am Freitag zum zweiten Mal Insolvenz an. Es sei nicht gelungen, zusätzliches Geld aufzutreiben und so die Zukunft des Unternehmens zu sichern, hiess es zur Begründung. Die Gespräche über alternative Lösungen dauerten immer noch an, es sei aber sehr unwahrscheinlich, dass eine Restrukturierung gelinge. «Deswegen wird der Betrieb eingestellt.»