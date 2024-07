Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei 814 Millionen Euro und rutschte damit wegen bereits bekannter Abschreibungen in der Raumfahrtsparte und wegen geringerer Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen im Jahresvergleich auf weniger als die Hälfte ab, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Toulouse mitteilte. Vom Konzern befragte Analysten hatten allerdings mit einem noch grösseren Einbruch gerechnet.