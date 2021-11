Das teilte der europäische Konzern am Sonntag mit. Zu Indigo Partners gehören die ungarische Wizz Air , die US-Gesellschaft Frontier , die mexikanische Volaris und die in Chile und Argentinien beheimatete JetSmart.

Kreisen zufolge könnte Airbus in Dubai noch weitere Grossaufträge an Land ziehen. Der Konzern verhandele mit Air Lease über eine "signifikante" Order, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Teil der Bestellung des US-Flugzeugleasingriesen könnte auch die kommende Frachtversion des Modells A350 sein. Die Gespräche dauerten an und es sei nicht klar, ob es in Dubai bereits zu einer Einigung komme, hiess es einschränkend.

Auch der US-Rivale Boeing verkündete am Sonntag den Eingang einer Bestellung. Die Leasinggesellschaft Icelease habe elf Stück der Frachtversion des Modells 737-800 geordert, hiess es in einer Mitteilung.

(AWP)