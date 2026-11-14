Leiter US-Servicegeschäft von Sulzer: «Alle paar Wochen erhalten wir eine Anfrage»

Heute übersteigen die weltweiten Bestellungen laut Wood Mackenzie 100 Gigawatt und liegen damit deutlich über der geschätzten globalen Produktionskapazität von 60 bis 70 Gigawatt pro Jahr. Die marktbeherrschenden Hersteller Siemens Energy, GE Vernova und Mitsubishi Heavy Industries erklärten übereinstimmend, sie erhielten mehr Aufträge als sie fertigen könnten. Das werde auch noch auf Jahre hinaus so bleiben, prognostizieren die Analysten der Investmentbank Jeffries. Sie erwarten zwar, dass die Produktionskapazitäten ‌bis 2028 auf 87 und bis 2030 auf 111 Gigawatt steigen. Das reiche aber bei weitem nicht, um den auf 129 Gigawatt pro Jahr veranschlagten Bedarf zu decken.