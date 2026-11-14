Teilweise reichen die Lieferzeiten für diese Grossgeräte bis ins nächste Jahrzehnt. Energieversorger, Projektentwickler und Betreiber von Rechenzentren suchen deshalb nach Alternativen: Gebrauchte Turbinen oder stillgelegte Maschinen, die reaktiviert werden könnten. Sogar umgerüstete Flugzeugtriebwerke sind gefragt. «Der Sekundärmarkt ist im Moment sehr, sehr heiss», sagt Ana Amicarella, Chefin des Ausrüstungsdienstleisters EthosEnergy. «Die Preisvorstellungen sind deutlich gestiegen.»
In den USA dauere die Lieferung einer Gasturbine inzwischen durchschnittlich sechs Jahre, sagt die Analystin Aurora Tenorio von der Energieberatung Wood Mackenzie. «Bei Gesprächen über Lieferungen geht es klar um den Zeitraum 2030 bis 2031.» Das liegt daran, dass Rechenzentren und ihre Betreiber zu Grosskunden für Gasturbinen geworden sind. Bis vor wenigen Jahren kam die Nachfrage auf diesem Markt fast ausschliesslich von den traditionellen Energieversorgern.
Leiter US-Servicegeschäft von Sulzer: «Alle paar Wochen erhalten wir eine Anfrage»
Heute übersteigen die weltweiten Bestellungen laut Wood Mackenzie 100 Gigawatt und liegen damit deutlich über der geschätzten globalen Produktionskapazität von 60 bis 70 Gigawatt pro Jahr. Die marktbeherrschenden Hersteller Siemens Energy, GE Vernova und Mitsubishi Heavy Industries erklärten übereinstimmend, sie erhielten mehr Aufträge als sie fertigen könnten. Das werde auch noch auf Jahre hinaus so bleiben, prognostizieren die Analysten der Investmentbank Jeffries. Sie erwarten zwar, dass die Produktionskapazitäten bis 2028 auf 87 und bis 2030 auf 111 Gigawatt steigen. Das reiche aber bei weitem nicht, um den auf 129 Gigawatt pro Jahr veranschlagten Bedarf zu decken.
Statt jahrelang auf ihre Bestellungen zu warten, gehen Unternehmen ungewöhnliche Wege. Die KI-Infrastrukturfirma Crusoe bestellte im April 13 sogenannte aeroderivative Gasturbinen, die auf Flugzeugtriebwerken von GE Aerospace basieren. Sie bezeichnete dies als strategischen Schritt für schnelles Wachstum. Die Turbinen mit einer Gesamtleistung von 650 Megawatt sollen in KI-Rechenzentren von Crusoe in den USA eingesetzt werden.
«Alle paar Wochen erhalten wir eine Anfrage, ob wir eine gebrauchte Gasturbine für ein Rechenzentrum finden können», erzählt Darayus Pardivala, der das US-Servicegeschäft von Sulzer leitet. Auch die Kosten spielen eine Rolle. Gut gewartete gebrauchte Anlagen kosteten etwa 1,5 bis 1,7 Millionen Dollar pro Megawatt, wiederaufgearbeitete rund 1,3 Millionen Dollar, rechnet Zach Machuca vor. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Firma Origin Partners, die Energieausrüstung für Entwickler von Rechenzentren kauft. Eine neue Turbine kostet laut Aurora Energy Research dagegen etwa zwei bis 2,5 Millionen Dollar pro Megawatt.
Je kleiner die Turbine, desto grösser der Preisabschlag. So seien zwei gebrauchte 14,5-Megawatt-Turbinen für 12,5 Millionen Dollar oder 430.000 Dollar je Megawatt verkauft worden, erzählt Dan Poole, Geschäftsführer der Vermittlungsplattform ReflowX. Neu hätten diese Maschinen etwa 35 Millionen Dollar gekostet und eine Lieferzeit von fünf Jahren gehabt. Kleine Turbinen sind eine Alternative, wenn die Zeit drängt. Entwickler setzten manchmal mehr als 100 davon an einem einzigen Standort ein und kombinierten dabei verschiedene Modelle und Marken, erläutert Scott Schreeg, Vertriebsleiter beim US-Ausrüstungslieferanten SVI.
Der Ansturm auf Gigawatt hat ganz neue Märkte eröffnet
Der Gebrauchtmarkt kann den Engpass jedoch nur teilweise lindern. «Der Markt ist bereits angespannt und hat nur begrenzte Reserven», erläutert Noor Qureshi, Expertin bei Enverus Intelligence Research. «Deshalb kann er einen nennenswerten Teil der Verzögerungen wahrscheinlich nicht ausgleichen.» Es gibt keine verlässlichen Schätzungen dazu, wie viel der Sekundärmarkt zum weltweiten Turbinenangebot von jährlich etwa 25 Milliarden Dollar beiträgt. Seine Entstehung zeigt aber, wie stark sich der Boom der Rechenzentren auf die Branche auswirkt.
Gebrauchte, überholte oder umgerüstete Anlagen bringen zudem ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Bei überholten Turbinen kann die Dokumentation der Wartung Lücken aufweisen. Ausserdem ist die Restlebensdauer begrenzt. Bei umgerüsteten Flugzeugturbinen muss sich noch zeigen, ob sie sich für den Dauerbetrieb in der Stromerzeugung eignen.
Der Ansturm auf Gigawatt hat ganz neue Märkte für Alternativen zu den knappen Gasturbinen eröffnet. So hat die finnische Wartsila seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres Aufträge von US-Rechenzentren über rund drei Gigawatt für Stromaggregate erhalten, die mit Gasmotoren anstelle von Turbinen betrieben werden. «Was treibt den Markt an?», fragt Anders Lindberg, der das Energiegeschäft bei Wartsila leitet. Er gibt selbst die Antwort: «Lieferzeiten, Lieferzeiten, Lieferzeiten.»
(Reuters)