Konzernchefin Helen Giza bestätigte die Prognosen. Die Managerin hat 2026 zum «Übergangsjahr» erklärt, nachdem FMC noch 2025 einen satten Gewinnsprung hingelegt hatte. Grund sind unter anderem Kosten für die aktuell laufende Einführung eines modernen Dialysegeräts in den USA, in dem Giza aber eine Investition in eine bessere Zukunft sieht. Zugleich treibt FMC seine Sparmassnahmen und die Verkleinerung seines Kliniknetzwerkes voran.