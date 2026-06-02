Im Zentrum der Strategie des seit Januar amtierenden Konzernchefs Hein Schumacher stehen globale Grosskunden, regionale Lebensmittelhersteller, das Gourmetgeschäft, ausgewählte Spezialitätenprodukte sowie Kakaopulver mit höherer Wertschöpfung. Barry Callebaut will verstärkt auf Premiumsegmente setzen und das Angebot an differenzierten Schokoladen- und Kakaolösungen ausbauen. Besonders in attraktiven Schwellenländern wie Brasilien oder Indonesien sieht das Unternehmen Wachstumspotenzial, wie es am Dienstag mitteilte.