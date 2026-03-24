Hintergrund sind die unerwartet hohen Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft. Der Ölpreis ist seit Beginn ‌des Kriegs im Iran Ende Februar von rund 70 auf mehr als 100 Dollar je Fass gestiegen. Dadurch steigen die ​Einnahmen im April Schätzungen zufolge um 70 Prozent ​auf 0,9 Billionen Rubel. Das wäre der höchste Wert seit Oktober 2025. Eigentlich wollte ‌die Regierung den Ölpreis-Schwellenwert senken, ab dem Einnahmen in den Wohlstandsfonds statt in den laufenden Haushalt fliessen. Die hohen Einnahmen ​machten ​die geplanten Sparmassnahmen überflüssig, sagte ⁠einer der Insider.