Sollte der Hauptsitz der angestrebten Helvetia Baloise Holding künftig tatsächlich in Basel sein, stelle dies «auf den ersten Blick zweifellos einen Verlust dar». Allerdings sei zu bedenken, dass die Helvetia Gruppe aufgrund früherer Übernahmen bereits heute fast zwei Drittel ihrer Konzernfunktionen in Basel unterhalte. Nur ein Drittel werde in St. Gallen erbracht, so die Regierung.