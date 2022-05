Angestossen wurde die jüngste Debatte auf dem Kurznachrichtendienst durch den Wagniskapitalgeber Marc Andreessen, als Vater des Browsers Netscape in den 1990ern ein Internet-Pionier, der Fondsmanager wie Blackrock wegen der Macht kritisierte, die ihnen die über Indexfonds gehaltenen Stimmrechte bescheren.

Der Tesla-Gründer - und demnächst womöglich Twitter-Eigentümer - antwortete auf Andreessens Tweet, der Trend zu passiven Investments sei "zu weit gegangen". Woods - lange bewundert für die Performance ihrer Tech-Fonds doch zuletzt mit weniger Fortüne - verwies darauf, dass S&P 500-Indexfonds die grossen Kursgewinne verpasst haben, die vor Teslas Aufnahme in den US-Leitindex angefallen waren.

Passive funds prevented many investors from enjoying a 400-fold appreciation in $TSLA from a $1.6 billion market cap at its IPO in June 2010 to ~$650 billion when it entered the S&P 500 ten years later in December 2020. https://t.co/O7n8clt1tB

