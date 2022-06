Investoren und Investorinnen haben in acht aufeinander folgenden Tagen rund 639 Millionen Dollar in den "ARK Innovation ETF" von Cathie Wood gesteckt. Zum letzten Mal flossen im März 2021 in einer solchen Zeitspanne dem ETF (Exchange Traded Fund) so viel Geld zu. Das schreibt Bloomberg unter Bezugnahme von eigenen Fonds-Daten.

Die Geldflüsse zeigen die Überzeugung, welche Anlegerinnen und Anleger in Cathie Wood und ihre Fonds hätten, schreibt die US-Nachrichtenagentur. Der "Cash-Inflow" hat aber auch andere Gründe. Investoren haben in letzter Zeit bei Aktien und insbesondere bei Tech-Titeln wieder zugelangt. Der Nasdaq 100 hat in den letzten sieben Handelstagen rund 8 Prozent zugelegt. Der "ARK Innovation ETF" ist in den letzten zwei Wochen gar 14 Prozent gestiegen.

Allerdings ist die Bilanz des ETF seit längerer Zeit trübe: Seit dem Performance-Höhepunkt im Februar 2021 hat der Fonds rund 70 Prozent verloren. Im Fonds befinden sich Aktien, die in diesem Jahr im Zug des allgemeinen "Tech-Sell-Offs"teils arg unter die Räder geraten sind, unter anderen Zoom oder Teladoc.

In den Monaten nach dem Corona-Tiefstand an den Börsen, nämlich von April 2020 bis Januar 2021, hatte der "ARK Innovation ETF" 242 Prozent zugelegt.

(cash)