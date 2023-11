Union Investment, mit einem verwalteten Vermögen von rund 432 Milliarden Euro der zweitgrösste Fondsmanager des Landes, warnt vor einer zu grossen Abhängigkeit von der Volksrepublik. «Kein anderes Land, auch nicht direkte Nachbarländer Chinas wie Japan und Südkorea, hat so viele grosse Unternehmen mit hohem China-Exposure», heisst es in einer Studie zu weltweit fast 2000 börsennotierten Unternehmen, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag. Dies gelte für knapp ein Viertel aller untersuchten deutschen Unternehmen.