Viele Experten erwarteten, dass der Schweizer Immobilienmarkt deswegen durchgeschüttelt werde. Doch das blieb zumindest bei privatgehaltenen Wohnimmobilien aus. Der Schweizerische Wohnimmobilienpreisindex des Bundesamtes für Statistik stieg in den letzten drei Monaten des letzten Jahres noch immer 1,2 Prozent. Die Preise zogen sowohl bei den Einfamilienhäusern mit plus 2 Prozent wie auch bei den Eigentumswohnungen mit plus 0,5 Prozent an. Die Preise von Einfamilienhäusern stiegen letztes Jahr durchschnittlich um 7,3 Prozent und diejenigen von Eigentumswohnungen um durchschnittlich 5,6 Prozent.