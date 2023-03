Die Financial Times hatte zuvor berichtet, dass BlackRock an einer Konkurrenzofferte für die Credit Suisse arbeite, um einen möglichen Kauf der Schweizer Grossbank durch den heimischen Rivalen UBS zu vereiteln. Der US-Investmentriese prüfe eine Reihe von Optionen und arbeite mit anderen Investoren zusammen, so die "Financial Times" weiter.