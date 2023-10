Fondsmanagern stösst alleine schon die Prüfung einer Umstellung sauer auf: «Wir sind über diese Idee der SIX gelinde gesagt schockiert», sagt Hilmar Langensand von zCapital. Laut dem Manager eines eine Milliarde Franken grossen aktiven Schweizer Small- und Mid-Cap-Fonds wäre eine solche Änderung «ein Steilpass in Richtung passive Anlagen». Rund 100 Milliarden Franken an Marktkapitalisierung würden im Small & Mid Cap Index Spi Extra verloren gehen. In einem neuen 30er-SMI wären laut Langensand 87 Prozent des Schweizer Aktienmarktes abgebildet. Das Segment der Nebenwerte würde «zu einem Nebenschauplatz degradiert».