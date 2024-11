Im Gegensatz zu Trump legen Sie ihren Fokus auf Nachhaltigkeit - ein Risiko?

Ich verwalte Impact-Fonds, wovon einige in Klima- und Biodiversitätsfragen investiert sind. Was diese Themen angeht, sind wir ziemlich pessimistisch, was die Trump-Politik angeht. Dennoch muss man beachten, dass es in den USA nicht nur die Bundespolitik gibt, sondern auch diejenige der einzelnen Bundesstaaten. Oftmals resultiert ein grosser Unterschied. Was beispielsweise den Ausbau der erneuerbaren Energien betrifft, so sind viele republikanische Bundesstaaten Nutzniesser der von Biden geschaffenen Vorschriften, zum Beispiel der Inflation Reducation Act. Wird Trump gegen die Republikaner vorgehen, die von der Entwicklung der erneuerbaren Energien profitieren?