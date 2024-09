Florian Weigert (1981) ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler und ordentlicher Professor für Finanzrisikomanagement an der Universität Neuenburg in der Schweiz. Weigert studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Erlangen-Nürnberg und promovierte 2013 im Fachgebiet Finanzen an der Universität Mannheim mit der Auszeichnung «summa cum laude». Anschliessend war er Assistenzprofessor an der School of Finance der Universität St. Gallen und habilitierte sich dort im Jahr 2020. Seit Februar 2020 ist er Lehrstuhlinhaber für Finanzrisikomanagement an der Universität Neuenburg und Direktor des Master of Science in Finance Programms. Im Zeitraum von 2011 bis 2019 war Weigert Gastwissenschaftler an der New York University, der Georgetown University, der University of Texas at Austin und der Georgia State University.