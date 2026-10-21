Anlässlich des ersten Capital Markets Day in Zürich stellt Forbo einen Transformationsplan sowie mittelfristige Finanzziele für die Zeitspanne von 2027 bis 2029 vor. Demnach soll in dieser Phase der Umsatz durchschnittlich um 3 bis 5 Prozent in Lokalwährungen wachsen, wie der Spezialist für Bodenbeläge und Förderbänder am Mittwoch mitteilte. Dies soll unter anderem dank einer stärkeren Fokussierung auf Kunden und Marktsegmente gelingen.