Finanzchefin Sherry House erklärte, die Fertigung des Unternehmens werde leistungsfähiger. Zudem sei ​das Quartalsergebnis ​von einer robusten Kauflaune der ⁠Kunden gestützt worden. Sorgen bereitet dagegen weiterhin ​das Geschäft mit Elektroautos. ⁠In der E-Auto- und Softwaresparte verzeichnete Ford im zweiten Quartal ‌einen Verlust von 919 Millionen Dollar und rechnet für das Gesamtjahr mit einem Minus von rund vier Milliarden ‌Dollar. Der Absatz von Elektrofahrzeugen in den USA brach ​im ersten Halbjahr um gut 57 Prozent ein.