Was hat Sie beim Eintritt in die BYD-Organisation am meisten beeindruckt?

Bei BYD lässt sich das Arbeitsleben mit dem Ausdruck «The BYD Way» beschreiben. Er steht für die Fähigkeit, extrem hohe Ansprüche zu stellen und gleichzeitig schnell Lösungen zu finden. Es mag einfach erscheinen, angesichts unserer rund 120’000 Ingenieure. Aber das ist es nicht. Neben den jährlichen Investitionen von acht Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung ist auch die Art und Weise, wie dieses Geld eingesetzt wird, entscheidend. Sie ermöglicht Reaktions- und Entwicklungszeiten, die jene von klassischen europäischen Herstellern weit übertreffen. In China dauert ein Upgrade eines bestehenden Modells 60 Tage, in Europa hingegen viele Monate.