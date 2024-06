Die Rückstufung trifft die Nestlé-Aktie in einem Formhoch. Bis letzten Donnerstag war der Titel an sechs Handelstagen hintereinander gestiegen und kletterte von einem Vier-Jahres-Tief bei knapp 91 Franken auf über 98 Franken. Einzig am letzten Freitag gab es ein kleines Minus.