«Die Leute haben das Gefühl, dass sich die Parteien nicht um das kümmern, was sie im Alltag wirklich bewegt und ängstigt. Deshalb die grosse Entfremdung zwischen der Politik in Berlin und dem Wahlvolk. Viele haben das Gefühl, dass es wirklich abwärts geht in Deutschland, sie haben höllische Angst vor dem sozialen Abstieg», sagte Güllner. Die wirtschaftliche Lage werde als sehr schlecht wahrgenommen. «Das darf die Ampel-Regierung nicht mehr weiter schönreden», forderte er. Das Abstimmungsverhalten von Union und FDP gemeinsam mit der AfD in Thüringen werde den Rückhalt für Union und FDP voraussichtlich weiter schmälern.