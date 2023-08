"Wir wissen, dass China das klare Ziel hat, in vielen Bereichen zum Technologieführer zu werden", sagte IW-Forscher Matthes. Wenn gezielt europäische Technologien im Fokus stünden und auf diese Art und Weise Technologie abwandere, müsse dies Sorge bereiten: "Wir haben nicht umsonst die Investitionsüberprüfungsmechanismen in Deutschland und Europa geschärft." Wenn es um militärische Forschung gehe, stehe auch die nationale Sicherheit auf dem Spiel. "Wenn wir den Durchgang durch die eine Tür stärker kontrollieren, scheint es so zu sein, dass das Bestreben aus China heraus an deutsche Technologien zu kommen, weiter da ist und andere Wege gesucht werden."