Mehr als im Vorjahr - schätzungsweise 4012 Stück - waren den Angaben zufolge auf Raketen und Flugzeugen platziert. Zwischen 2100 und 2200 wurden demnach auf ballistischen Raketen in höchster Einsatzbereitschaft gehalten - fast alle dieser Sprengköpfe befanden sich im Besitz von Russland oder den USA und in geringerem Masse von Grossbritannien und Frankreich. In der EU ist Frankreich nach dem Austritt Grossbritanniens inzwischen die einzige Atommacht.