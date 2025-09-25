«Die US-Zollpolitik wirft im Herbst 2025 weiter lange Schatten auf die Weltwirtschaft», sagte die Ökonomin Hannah Seidl vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) bei der Vorstellung des Herbstgutachtens der Institute am Donnerstag. Inzwischen hätten zwar zahlreiche Länder und auch die EU Handelsvereinbarungen mit den USA getroffen. Diese Abkommen gäben dem internationalen Handel den Rahmen und vergrösserten so die Planungssicherheit: «Gleichzeitig verfestigen sie jedoch ein hohes Zollniveau», konstatierte Seidl. Der effektive Zollsatz auf US-Importe liege derzeit um mehr als zehn Prozentpunkte über dem Wert von 2024.