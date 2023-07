Für Europas grösste Volkswirtschaft Deutschland wird ein überdurchschnittlich starker Rückgang von 32 Prozent auf rund 200.000 Wohnungen prognostiziert. Einen ähnlich kräftigen Einbruch fertig gestellter Wohnungen haben in den Jahren 2023 bis 2025 auch Schweden (minus 39 Prozent), Dänemark (minus 33 Prozent) und Ungarn (minus 29 Prozent) zu erwarten. "Über eine attraktive Neubauförderung berichtet derzeit nur rund ein Drittel der Länderexperten", sagte Dorffmeister zu der Prognose der Forschergruppe. Positive Impulse kommen dagegen aus Irland (plus 17 Prozent), Portugal (plus 15 Prozent), Spanien (plus 12 Prozent) und der Slowakei (plus 11 Prozent), so die Vorhersage.