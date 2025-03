Union und SPD haben sich unter anderem auf ein 500 Milliarden Euro grosses Sondervermögen für die Infrastruktur geeinigt. Der Bundestag will über die Pläne von Union und SPD am Donnerstag in erster Lesung beraten. Eine Entscheidung soll am 18. März fallen. Am 21. März soll dann der Bundesrat zustimmen. Nötig ist jeweils eine Zweidrittel-Mehrheit. AfD und Linke klagen dagegen, dass die Entscheidungen noch mit den Mehrheiten des alten Bundestags zustande kommen sollen.