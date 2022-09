"Weil es zu Aufwärtsrevisionen der EZB-Inflationsprognose für das Jahr 2023 kommen dürfte, wird die Geldpolitik wohl deutlich stärker gestrafft werden, als noch gegenwärtig an den Märkten erwartet", teilten die Regierungsberater in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Herbstgutachten mit. Die Institute erwarten noch zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr, womit der Leitzins dann auf 2,25 Prozent steigen werde. Aktuell liegt er bei 1,25 Prozent.