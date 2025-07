Im Rahmen der Kooperation hat BioVersys Anspruch auf Vorab- und kurzfristige Forschungszahlungen in Höhe von fünf Millionen Franken, wie das Unternehmen aus Basel am Mittwoch mitteilte. Sollte Shionogi eine Lizenzoption ausüben, kämen Zulassungs- und umsatzabhängige Zahlungen von bis zu 479 Millionen Franken plus gestaffelte Lizenzgebühren auf zukünftige Umsätze hinzu.