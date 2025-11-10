Benko war bereits in einem ersten Prozess im Oktober zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er durch die Rückgabe einer Schenkung an seine Mutter die Insolvenzmasse geschmälert hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, seine Verteidigung hat Berufung eingelegt. Von einem zweiten Vorwurf wurde Benko in diesem Verfahren freigesprochen. Er selbst weist alle Vorwürfe zurück.