Bei ihrem zweiten indirekten Treffen innerhalb einer Woche verhandelte Araghtschi mit dem US-Nahost-Gesandten Steve Witkoff. Ein hochrangiger omanischer Regierungsmitarbeiter übermittelte bei den indirekten Gesprächen die jeweiligen Stellungnahmen der beiden Seiten. Araghtschi bezeichnete die Verhandlungen im staatlichen Fernsehen als nützlich und konstruktiv. «Es wurde vereinbart, dass die Verhandlungen fortgesetzt werden und in die nächste Phase eintreten, in der am Mittwoch in Oman Treffen auf Expertenebene beginnen», kündigte er an. «Die Experten erhalten die Möglichkeit, mit der Gestaltung eines Rahmens für ein Abkommen zu beginnen.»