Wachstumstreiber war erneut die Cloud- und Netzwerksparte des taiwanischen Konzerns, der offiziell Hon Hai Precision Industry heisst. Sie hatte vor ⁠einigen Monaten die Smartphone-Fertigung als wichtigsten Geschäftszweig abgelöst. Foxconn ist ein wichtiger Produzent von ​KI-Servern. Das Unternehmen erwartet in diesem ‌Bereich ein «signifikantes» Wachstum. So schloss ‍es im November eine Partnerschaft mit dem ChatGPT-Anbieter ​OpenAI. Die beiden Firmen wollen gemeinsam KI-Hardware entwickeln.