In einem Video umringten wütende Arbeiter einen schweigsamen, niedergeschlagenen Manager in einem Konferenzraum. Sie äusserten ihre Beschwerden und stellten ihre Covid-Testergebnisse in Frage. Wann das Treffen stattfand, war nicht klar. "Ich habe wirklich Angst an diesem Ort, wir könnten jetzt alle Covid-positiv sein", sagte ein Arbeiter. "Sie schicken uns in den Tod", sagte eine andere Person.