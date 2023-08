Gou trat 2019 als Foxconn-Chef zurück und bewarb sich als Präsidentschaftskandidat, scheiterte aber bei der Nominierung für Taiwans grösste Oppositionspartei, die Kuomintang KMT, die traditionell für enge Beziehungen zu China eintritt. Bei den Präsidentschaftswahlen im Januar dieses Jahres bewarb er sich ein zweites Mal als Kandidat der KMT, doch die Partei entschied sich für Hou Yu-ih, den Bürgermeister von New Taipei City. Taiwans Vizepräsident William Lai, der Präsidentschaftskandidat der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP), liegt in aktuellen Umfragen vor dem ehemaligen Bürgermeister von Taipeh, Ko Wen-je, von der kleinen Taiwan People's Party und Hou. "Die Herrschaft der DPP in den letzten sieben Jahren hat Taiwan international in die Gefahr eines Krieges gebracht. Innenpolitisch ist ihre Politik voller Fehler", sagte Gou und fügte hinzu, dass "die Ära der Herrschaft der Unternehmer" begonnen habe.