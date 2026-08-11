Das im SDax notierte Kontron-Papier kletterte am Morgen um zuletzt 0,2 Prozent. Ein Händler erläuterte, die Nachricht nehme die bisherige Unsicherheit aus der Aktie. Der Übernahmepoker hatte den Kurs zuletzt mächtig bewegt. Das Papier war Ende Juli - als bereits das Verfehlen der Mehrheit bekannt wurde - deutlich über den Übernahmepreis und zugleich auf ein Hoch seit Januar geschnellt. Danach hatte die Aktie dann binnen weniger Handelstage fast ein Fünftel an Wert verloren, bevor eine erneute Erholung begann. Seit dem Jahreswechsel steht nun noch ein Minus von rund 4 Prozent zu Buche