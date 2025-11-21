Die Partnerschaft unterstreicht die wachsende Bedeutung von KI für Foxconn. Der Konzern will in den kommenden drei bis fünf Jahren jährlich zwei bis drei Milliarden Dollar in KI investieren, wie der Vorstandsvorsitzende Young Liu der Nachrichtenagentur Reuters sagte. KI werde den grössten Teil der Investitionen ausmachen, erklärte Liu weiter. OpenAI-Chef Sam Altman hatte gesagt, das Start-up wolle 1,4 Billionen Dollar für den Aufbau von Rechenkapazitäten ausgeben. Unabhängig davon kündigte Foxconn am Donnerstag zudem ein Joint Venture mit der Alphabet-Tochter Intrinsic an, um Robotik und Automatisierung in der Fertigung voranzutreiben.