Foxconn könne beim Serverbau auf eine jahrelange Erfahrung zurückblicken, sagt Analyst Ming-Chi Kuo vom Vermögensverwalter TF International Securities. In diesem Zeitraum habe sich das Unternehmen einen Ruf als Anbieter qualitativ hochwertiger Produkte erarbeitet. Ausserdem investiere es - ähnlich wie bei der Partnerschaft mit Apple - frühzeitiger in zusätzliche Kapazitäten als die Konkurrenz. So baut Foxconn in den USA und Mexiko neue Werke auf, um im Auftrag von Nvidia und anderen Kunden Server zu montieren.