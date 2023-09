Der wichtige taiwanesische Apple -Zulieferer Foxconn will sein Geschäft in Indien deutlich ausbauen. Anlässlich des 73. Geburtstags des indischen Premierministers Narendra Modi am Wochenende schrieb der Foxconn-Vertreter in Indien, Vincent Lee, auf der Plattform LinkedIn: «Wir werden noch härter arbeiten, um Ihnen im nächsten Jahr ein noch grösseres Geburtstagsgeschenk zu präsentieren, indem wir beabsichtigen die Jobs, die Direktinvestitionen und die Geschäftsgrösse in Indien erneut zu verdoppeln.» Details nannte Lee dabei nicht.